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Канада ввела санкции против 30 россиян


03.11.2017   20:28
Канада ввела санкции против 52 человек, в том числе 30-и граждан России. Об этом сообщает МИД Канады.

Санкции связаны с принятым в Канаде 19 октября «законом Сергея Магнитского», который является аналогом американского «акта Магнитского».

Среди россиян, против которых вводятся санкции, фигурируют глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший начальник Следственного комитета при МВД Алексей Аничин, а также судья Сергей Подопригоров, который постановил арестовать Сергея Магнитского в 2008 году.






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