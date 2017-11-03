|
Конституционный суд Испании аннулировал законы для референдума в Каталонии
03.11.2017 20:45
Конституционный суд Испании аннулировал несколько законов, принятых бывшими властями Каталонии для проведения референдума 1 октября, сообщает La Vanguardia.
Речь идет о декрете о проведении референдума женералитата Каталонии от 6 сентября и резолюции парламента региона о формировании избиркома.
Закон о референдуме также признан несоответствующим конституции и по решению конституционного суда от 17 октября подлежит аннулированию.
При этом суд отклонил иск экс-правительства Каталонии о голосовании в сенате Испании по применению статьи 155 конституции Испании, которая позволила ввести прямое управление Каталонией из Мадрида.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна