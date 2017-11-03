Конституционный суд Испании аннулировал законы для референдума в Каталонии

03.11.2017 20:45 Конституционный суд Испании аннулировал несколько законов, принятых бывшими властями Каталонии для проведения референдума 1 октября, сообщает La Vanguardia.



Речь идет о декрете о проведении референдума женералитата Каталонии от 6 сентября и резолюции парламента региона о формировании избиркома.



Закон о референдуме также признан несоответствующим конституции и по решению конституционного суда от 17 октября подлежит аннулированию.



При этом суд отклонил иск экс-правительства Каталонии о голосовании в сенате Испании по применению статьи 155 конституции Испании, которая позволила ввести прямое управление Каталонией из Мадрида.















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