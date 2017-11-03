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Конституционный суд Испании аннулировал законы для референдума в Каталонии


03.11.2017   20:45
Конституционный суд Испании аннулировал несколько законов, принятых бывшими властями Каталонии для проведения референдума 1 октября, сообщает La Vanguardia.

Речь идет о декрете о проведении референдума женералитата Каталонии от 6 сентября и резолюции парламента региона о формировании избиркома.

Закон о референдуме также признан несоответствующим конституции и по решению конституционного суда от 17 октября подлежит аннулированию.

При этом суд отклонил иск экс-правительства Каталонии о голосовании в сенате Испании по применению статьи 155 конституции Испании, которая позволила ввести прямое управление Каталонией из Мадрида.






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