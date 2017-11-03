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Сенатор Ангус Кинг обвинил Россию в разжигании сепаратизма в Шотландии


03.11.2017   22:15
Американский сенатор Ангус Кинг обвинил российских киберагентов в поддержке сепаратистских настроений в Шотландии. Об этом пишет британское издание Telegraph.

По его словам, «русские были вовлечены во французские выборы», выборы в Германии и участвовали в процессе отделения Каталонии от Испании.

«И я понимаю, что в настоящее время они поддерживают новый референдум в Шотландии. Это сложная глобальная стратегия», — заявил политик на слушании в Сенате.

Также сообщается, что сенатор «потребовал от Facebook ответа, использовали ли русские социальную сеть для разжигания разногласий в Шотландии».

Издание подчеркивает, что со своей стороны глава британского МИД Борис Джонсон отметил, что «не видит доказательств российского вмешател






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