ЦИК не удовлетворил жалобу оппозиции о признании итоговых протоколов недействительными

04.11.2017 11:56 Центральная избирательная комиссия Грузии не удовлетворила жалобу парламентских и внепарламентских оппозиционных партий, требовавших признания недействительными итоговых протоколов выборов в местное самоуправление и пересчета голосов.



По словам председателя ЦИК Тамар Жвания, нет ни одного фактического и правового обстоятельства, которое могло бы стать основанием для признания протоколов недействительными и отмены результатов.



Как заявила журналистам после окончания заседания член «Национального движения» Тина Бокучава, выборы 21 октября фальсифицированы и ЕНД вместе с другими оппозиционными партиями намерено продолжить правовую борьбу. По ее словам, не исключено, что правовой спор по этому вопросу дойдет и до Европейского суда.



«...Мы, «Единое национальное движение», намерены вместе с другими оппозиционными партиями пройти все правовые инстанции, чтобы обжаловать результаты этих сфальсифицированных выборов. В конечном итоге, если не получим результата, не исключаем, что обратимся к Европейскому суду», - заявила Бокучава.















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