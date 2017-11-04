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Угулава: Факт, что в тюрьмах происходило много ужасов


04.11.2017   13:27
Факт, что в тюрьмах происходило много ужасов, ответственность на нас, тех, кто был у власти, это моя политическая ответственность, политическая ответственность Михеила Саакашвили, - об этом один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава заявил в эфире программы «360 градусов» на «Палитраньюс», комментируя заявление экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в связи с Мегисом Кардава.

По словам Угулава, ему не понравилось заявление Саакашвили о том, что он не был знаком с бывшим начальником военной полиции Грузии Мегисом Кардава.

«Честно говоря, мне не понравилось заявление. Технически, возможно, действительно не знал Мегиса Кардава, но ведь это заявление содержит в себе уход от политической ответственности?! Я считаю, что это неправильно. Я тоже не был знаком с этим человеком. Может быть и много преувеличений, но факт, что в тюрьмах происходило много ужасов и ответственность на нас, тех, кто был у власти. Я был мэром, меня вообще не касалось, но мне за это больно. Это моя политическая ответственность, это политическая ответственность Михеила Саакашвили, поэтому отбрасывать в сторону неправильно... Я ощущаю эту политическую ответственность, мне больно и хочу это исправить сам. Я не верю, что это исправит «Грузинская мечта», так как «Грузинская мечта» использовала суд только для мести, а не для интересов правосудия », - сказал Угулава.

По заявлению Михеила Саакашвили, он никогда не встречался с Мегисом Кардава и знает о его существовании только из прессы.






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