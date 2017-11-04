Грузию представлена сопредседателем группы реформирования Совета безопасности ООН

04.11.2017 14:48 В рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, постоянный представитель Грузии в ООН Каха Имнадзе и постоянный представитель Объединенных Арабских Эмиратов Лана Заки Нуссейбех были представлены в качестве сопредседателей межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН.



По информации Министерства иностранных дел Грузии, об этом говорится в письме секретаря сессии Генассамблеи ООН Мирослава Лайчака.



«Имею честь сообщить, что сопредседателями межправительственных переговоров назначил постоянного представителя Грузии в ООН Каху Имнадзе и постоянного представителя Объединенных Арабских Эмиратов Лану Заки Нуссейбех . Хочу поблагодарить послов Имнадзе и Нуссейбех за то, что согласились на очень значительную ответственность и уверен, что вы проявите полную поддержку им и готовность к сотрудничеству», - говорится в письме.



Как сообщает МИД, представление постоянного представителя Грузии сопредседателем межправительственных переговоров по реформированию Совбеза ООН является еще одним признанием Грузии на международной арене. Это очень почетная и ответственная функция. Грузия активно включена в процесс реформирования Совбеза ООН и в рамках 72-й сессии Генассамблеи приняла участие в ряде мероприятий, связанных с процессом реформ.

















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