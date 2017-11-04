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Саакашвили оплатил штраф за незаконное пересечение украинской границы


04.11.2017   18:48
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины и лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили оплатил штраф за незаконное пересечение украинской границы, - об этом «Украинским новостям» рассказал адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.

«Разумеется, он уже оплатил штраф», - заявил адвокат.

Напомним, 22 сентября Мостиский районный суд Львовской области оштрафовал Михеила Саакашвили на 3400 гривен, что составляет 130 долларов.






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