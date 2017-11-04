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Саакашвили оплатил штраф за незаконное пересечение украинской границы
04.11.2017 18:48
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины и лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили оплатил штраф за незаконное пересечение украинской границы, - об этом «Украинским новостям» рассказал адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.
«Разумеется, он уже оплатил штраф», - заявил адвокат.
Напомним, 22 сентября Мостиский районный суд Львовской области оштрафовал Михеила Саакашвили на 3400 гривен, что составляет 130 долларов.
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