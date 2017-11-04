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Криминальные случаи, связанные с гражданами Грузии, остаются главной проблемой в отношениях между Грузией и Грецией - посол


04.11.2017   20:51
Существование криминальных случаев, связанных с гражданами Грузии, остается главной проблемой в отношениях между Грузией и Грецией, - об этом говорится в обращении к соотечественникам Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Греции и Республике Сербия Иосеба Нанобашвили, которое опубликовано на странице посольства в «Фейсбуке».

Иосеб Нанобашвили отзывается на факты задержания граждан Грузии греческими правоохранителями в последнее время.

«С самого начала хочу отметить, что на данном этапе существование криминальных случаев, связанных с гражданами Грузии, остается главной проблемой в отношениях между Грузией и Грецией. Думаю, излишне пояснять, что эта проблема наносит огромный ущерб как имиджу нашей страны и нашей нации, так и деятельности посольства. Подобные факты значительно препятствуют переговорам с властями Греции по важным для нашей страны вопросам, а также создают в греческом обществе очень негативный фон в отношении граждан Грузии», - говорится в обращении посла.

По заявлению Иосеба Нанобашвили, несмотря на такую реальность, посольство как по официальным, так и неофициальным каналам ведет постоянный диалог с высшими лицами соответствующих структур правительства Греции, помимо других важных тем, по двум вопросам.

«Во-первых, неуклонно должны защищаться права граждан Грузии, несмотря на тяжесть преступлений, в которых они обвиняются. Во-вторых, не должно допускаться распространение ошибочной, двусмысленной или непроверенной информации о наших соотечественниках, обвиняемых в преступлении», - говорится в обращении.






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