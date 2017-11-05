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Пучдемон готов сотрудничать с прокуратурой Бельгии по ордеру на арест


05.11.2017   12:55
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон готов сотрудничать с правосудием Бельгии относительно европейского ордера на его арест, выданный Мадридом. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает АР.

«Мы готовы в полной мере сотрудничать с бельгийским правосудием относительно европейского ордера на арест, выданного Испанией», - написал Пучдемон.

Как отмечает издание, Пучдемон не уточнил где конкретно он пребывает.

Считается, что он находится в Бельгии, куда вместе с некоторыми своими помощниками уехал после того, как испанский премьер-министр распустил региональное правительство Каталонии.

В пятницу испанский суд выдал международный европейский ордер на арест Пучдемона и четырех его союзников, которые не явились на заседание Верховного суда в Мадриде.

Власти Бельгии подтвердили получение ордера. Министр юстиции Бельгии Коэн Генс заявил, что бельгийское правительство не имеет влияния на будущее Пучдемона после выдачи ордера, так как ордер на арест является «абсолютно юридической процедурой», которая «происходит через прямой контакт между правоохранительными органами».







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