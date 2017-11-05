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Трамп: Все, кто недооценил нас в прошлом, потом пожалели об этом


05.11.2017   13:03
Ни одна страна, ни один режим или диктатор не должны недооценивать военную мощь США, они могут пожалеть. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в воскресенье, выступая перед военнослужащими на американской базе Йокота в черте Токио сразу после своего прибытия в Японию, передает ТАСС.

"Вместе с нашими союзниками американские воины готовы защитить нашу страну, используя весь спектр наших несравнимых возможностей. Никто, ни один диктатор, ни один режим и ни одна страна не должны недооценивать американскую решимость. Все, кто недооценил нас в прошлом, потом пожалели об этом", - сказал глава вашингтонской администрации.

Он также заверил, что во время его президентского срока военнослужащие страны будут иметь "технику, ресурсы и финансирование", необходимые для защиты страны, для "незамедлительного и решительного ответа" ее врагам. "Мы доминируем в воздухе, на море, на земле и в космосе", - утверждал Трамп.

Завершив свое выступление, глава государства пересел на вертолет и отправился в загородный клуб в префектуре Сайтама, где у него намечена игра в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Основные мероприятия в рамках визита пройдут в понедельник. На этот день у Трампа запланированы двусторонние переговоры с Абэ, прием у императора Акихито и императрицы Митико, а также встреча с членами ассоциации семей японцев, похищенных северокорейскими агентами.

Визит продлится до 7 ноября, после чего американский лидер продолжит свое турне по странам Азии, отправившись в Республику Корея.






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