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За три года ЕС выделил Грузии 3,7 млн долларов на развитие гражданского общества


05.11.2017   15:32
В течение трех лет Евросоюз и Совет Европы (СЕ) выделили Грузии помощь в размере 3,7 миллиона долларов — именно таков бюджет восьми проектов по развитию гражданского общества, реализуемых в стране.

На этой неделе делегации ЕС и СЕ подвили итоги программ, проводившихся в Грузии с 2015 по 2017 год.

Эти проекты касаются применения Европейской конвенции о правах человека, интеграции национальных меньшинств, укрепления Ассоциации адвокатов Грузии, улучшения здравоохранения в тюрьмах, борьбы с отмыванием денег, продвижения свободы СМИ, а также обеспечения свободных и справедливых выборов.

Благодаря этим программам более 1,3 тысячи юристов получили широкое представление о различных положениях Европейской конвенции по правам человека и прецедентной практике ЕСПЧ. Для адвокатов была возобновлена ​​электронная экзаменационная программа.

Более 100 студентов прошли практику в СМИ. Кроме того, ЕС и СЕ обеспечили правовую поддержку парламентских выборов, прошедших в октябре 2016 года, и последних выборов в органы местной власти. Также эксперты дали властям Грузии ряд рекомендаций для разработки стратегии улучшения контроля качества медицинских услуг в тюрьмах. Проект по борьбе с отмыванием денег будет продолжен в 2018 году.

«Такие проекты и активное сотрудничество с европейскими институтами очень важно для процесса реформ в Грузии, особенно на пути к европейской и евроатлантической интеграции», — сказал первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, обращаясь к участникам встречи.

В апреле 2014 года ЕС и Совет Европы договорились о реализации целевых программ в рамках сотрудничества со странами Восточного партнерства. Инициативы призваны приблизить Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину к европейским стандартам в области прав человека, демократии и верховенства закона. В дополнение к восьми проектам, Грузия также приняла участие в 14 региональных инициативах.

"Новости-Грузия"





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