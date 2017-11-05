Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон сдался бельгийской полиции

05.11.2017 17:57 Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон сдался бельгийской полиции. Вместе с ним пришли и четверо бывших членов правительства Каталонии, который также уехали из Испании в Бельгию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бельгийский телеканал VRT.



Взятие под стражу Пучдемона и его соратников Reuters подтвердил официальный представитель брюссельской прокуратуры. По его словам, днем следователи намерены заслушать их позицию. Решение о дальнейшей судьбе приехавших из Каталонии примет 6 ноября суд.



До задержания Пучдемон успел обратиться к сторонникам и призвал проголосовать на региональных выборах за партии, которые поддерживают его программу.



Ранее Пучдемон заявил, что будет сотрудничать с бельгийскими властями по вопросу о своем аресте.



В четверг, 2 ноября, испанская судья Кармен Ламела подписала ордер на арест главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Кроме того, суд постановил отправить под стражу восьмерых бывших членов каталонского правительства по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Из них в Испании находились только четверо.



В пятницу, 3 ноября, испанский суд направил запрос в бельгийскую прокуратуру на арест Карлеса Пучдемона и четырех его соратников. Теперь суд Бельгии должен рассмотреть ордер испанских властей и вызвать Пучдемона и четырех членов каталонского правительства, которые на данный момент находятся в Брюсселе.















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