Лидер сепаратистов Каталонии заключен под стражу как минимум на 24 часа

05.11.2017 19:25 Бывшего главу отстраненного от власти правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и его четверых сторонников взяли под стражу минимум на 24 часа до последующего решения судебного следователя, заявил в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель прокуратуры Брюсселя Жиль Дежемеп.



По его словам, как того требует процедура, "прокуратура Брюсселя назначит судебного следователя с целью применения ордеров на арест".



Судебный следователь обладает несколькими возможностями: "неисполнение ордера, арест разыскиваемых лиц, условное освобождение или освобождение под залог".



"Всех пятерых заслушает в течение второй половины дня назначенный на это дело брюссельский судебный следователь. Судебный следователь располагает сроком в 24 часа, чтобы принять решение, что означает: до 9:17 завтра, 6 ноября", - сказал представитель прокуратуры Брюсселя.



В ответах на вопросы Дежемеп подтвердил, что каталонские политики, в любом варианте, будут оставаться задержанными до тех пор, пока их не заслушает судебный следователь. Если будет принято решение об аресте, задержанных поместят в тюрьму.



Представитель прокуратуры также подтвердил, что если защита оспорит арест задержанных, то последует судебная процедура, в связи с которой срок выдачи испанским властям членов бывшего каталонского правительства растянется до 60 дней. При этом возможное пребывание в тюрьме не может превышать данный срок.



Ранее Мадрид принял решение о выдаче ордера на арест Пучдемона и его соратников.



Бывший каталонский руководитель заявлял, что они не скрываются от полиции и готовы принять то решение, которое вынесет прокуратура Бельгии.



Как ожидается, Испания обратиться к Бельгии с просьбой о депортации каталонцев.















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