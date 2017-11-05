Тбилисский городской суд не удовлетворил жалобу десяти политических партий против ЦИК

05.11.2017 19:33 Тбилисский городской суд не удовлетворил жалобу десяти политических партий против Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии. Это решение судьей было принято сегодня.



Представители оппозиционных партий требовали, чтобы Центральная избирательная комиссия детально рассмотрела 63 жалобы и признала недействительными протоколы, принятые окружными комиссиями.



По заявлению представителей политических партий, жалобы касались тех нарушений, которые фиксировались на разных избирательных участках. По их словам, представлены видео и аудио доказательства того, как один и тот же человек бросал в урну несколько бюллетеней, а также есть и доказательства касательно т.н. «каруселей».



Как заявила адвокат Мари Цуцкиридзе, политические партии продолжат судебный спор и решение Тбилисского городского суда обжалуют завтра в Апелляционном суде. По ее же словам, если и Апелляционный суд не удовлетворит их требования, тяжба продолжится в Европейском суде по правам человека.















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