Премьер Грузии выразил соболезнования американскому народу в связи с событиями в Техасе

06.11.2017 10:31 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в связи с произошедшим в Техасе выражает соболезнования американскому народу. Как написал премьер в своем «Твиттере», он разделяет боль американского народа.

«Разделяем боль американского народа и членов семей погибших при массовом убийстве, произошедшем в церкви в Сазерленд Спрингс, штате Техас», - пишет глава правительства Грузии.



По меньшей мере 26 человек погибли, 20 ранены в результате стрельбы в одной из баптистских церквей в городке Сазерленд Спрингс в американском штате Техас.



Среди пострадавших есть дети. По словам очевидцев, молодой мужчина вошел в церковь и открыл стрельбу. Затем по нему открыл огонь один из местных жителей, однако нападавшему удалось скрыться на своем автомобиле.



Позже в соседнем районе была обнаружена разбившаяся машина, в которой находилось тело нападавшего. По данным местных СМИ, стрельбу открыл 26-летний Дэвин Патрик Келли. Его мотивы пока остаются неизвестными.















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