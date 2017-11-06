Разговор об экстрадиции Мегиса Кардава пока не идет - украинский адвокат

06.11.2017 11:03 Украинский адвокат задержанного в Украине грузинского высокопоставленного чиновника Мегиса Кардава говорит, что разговор об экстрадиции его подзащитного в Грузию на данном этапе не идет.



"Это будет рассматриваться только после того, как из Грузии пришлют документы. Сейчас разговор идет только об его заключении, чтобы он не скрылся. Мы не говорили о том, что он делал в Грузии, а в Украине он просто жил, ничего не нарушал"- заявил Михаил Лотоцкий в телефонном разговоре с "Курьером".



По словам Лотоцкого, Кардава пока не просил украинскую сторону о предоставлении убежища, и более того, украинские правоохранители не уверены в том, является ли задержанный Мегисом Кардава, поскольку по его же словам, у задержанного не было с собой никакого документа для идентификации личности.



"У меня две версии его задержания. По официальной версии, обыск состоялся в его жилой квартире, по неофициальной - его задержали во время пересечения границы, потом его отвезли на квартиру, и так задержали. То, что у него было несколько паспортов, неправда. Вообще никаких документов не было. Возможно, это вообще не Мегис Кардава"- говорит адвокат.



По его же словам, в настоящее время Кардава находится в изоляторе предварительного заключения города Ивано-Франковск.



2 ноября прокуратура Грузии подтвердила, что по их ходатайству украинские правоохранители задержали бывшего начальника военной полиции Грузии Мегиса Кардава. По заявлениям главного прокурора и министра юстиции, уже идут переговоры с украинской стороной об экстрадиции Кардава. Мегис Кардава разыскивался по красному циркуляру Интерпола.

















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