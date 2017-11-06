Бельгийский суд освободил лидер каталонских сепаратистов

06.11.2017 11:44 Бельгийский суд освободил бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших министров.

Суд длился более 10 часов.



Пучдемон и бывшие члены каталонского правительства освобождены до вынесения решения об исполнении европейского ордера на арест, выданного Испанией.



Кроме того, пятерым бывшим членам каталонского правительства запрещено покидать территорию Бельгии, в течение 15 дней они должны являться в суд.



Напомним, Национальный суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона и 4 бывших членов правительства Каталонии. Их обвиняют в мятеже и превышении полномочий. Пучдемон вместе с соратниками вчера сдались бельгийской полиции.















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