Маргвелашвили: Мы солидарны правительству США и американскому народу

06.11.2017 12:43 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили откликнулся на трагедию в Техасе. «Своими мыслями мы с погибшими и пострадавшими в результате массовой стрельбы в Техасе. Мы солидарны правительству США и американскому народу », - написал президент на личной странице в Твиттере.



В результате стрельбы в одной из баптистских церквей в городе Сазерленд Спрингс в американском штате Техас погибли 26 человек.



Среди пострадавших есть дети. По словам очевидцев, молодой мужчина вошел в церковь и открыл стрельбу. Затем по нему открыл огонь один из местных жителей, однако нападавшему удалось скрыться на своем автомобиле.



Позже в соседнем районе была обнаружена разбившаяся машина, в которой находилось тело нападавшего. По данным местных СМИ, стрельбу открыл 26-летний Дэвин Патрик Келли. Его мотивы пока остаются неизвестными.















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