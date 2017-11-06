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В США опубликовали архив офшорной деятельности мировых политиков


06.11.2017   14:00
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал архив о деятельности офшорных компаний, в которых упоминаются более 120 мировых политиков.

Отмечается, что публикация с документами получила название Paradise Papers.

Всего в публикации оказалось более 13 млн документов, в которых упоминаются члены администрации Дональда Трампа, премьер-министр Канады, королевский двор Великобритании, компании Apple, Uber, Nike и многие другие.

3 апреля 2016 года было опубликовано масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам. Масштабное расследование журналистов десятков изданий о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам привело к международному скандалу. Ряд политиков вынуждены были уйти в отставку, в России на «панамские архивы» почти не отреагировали.


"Газета.ру"





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