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Американского министра уличили в связях с семьей Путина
06.11.2017 14:38
Министр торговли США Уилбур Росс имеет деловые связи с представителями из окружения российского президента Владимира Путина. Об этом говорится в обнародованных документах Paradise Papers, передает The Guardian.
Росс имеет долю в российской судоходной компании Navigator Holdings, через которую сотрудничает с зятем Путина.
Navigator поставляет электроэнергию российской газовой компании "Сибур". Среди владельцев "Сибура" - Кирилл Шамалов, муж дочери Путина Катерины Тихоновой.
Миллиардер и близкий друг Трампа спустя год пребывания на должности в администрации сохранил инвестиции в судоходной фирме, а значит получает доход от сотрудничества с российской компанией, которой управляет семья Путина. Свою долю в Navigator Holdings Росс сохранил с помощью цепочки компаний на Каймановых Островах.
Среди акционеров "Сибура" также и россияне, попавшие под санкции США, в частности, миллиардер Геннадий Тимченко.
Ранее с помощью обнародованных документов стало известно, что инвестор Twitter и Facebook имеет финансовые связи с двумя российскими правительственными фирмами.
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