Решение о бессрочном назначении 34 судей все еще не подписано

06.11.2017 14:57 Председатель Верховного суда и Высшего совета юстиции Нино Гвенетадзе еще не подписала решение о бессрочном назначении 34 судей.



На сегодняшнем заседании Высшего совета юстиции выяснилось, что Нино Гвенетадзе до сих пор не подписала решение Высшего совета юстиции от 20 октября, подразумевающее бессрочное назначение 34 судей.



На заседании совета судья-член Высшего совета юстиции и председатель Апелляционного суда Кутаиси Дмитрий Гвритишвили обратился с данным вопросом к Нино Гвенетадзе, и потребовал от нее некоторых пояснений. Однако председатель Высшего совета юстиции заявила, что на заседании сначала следует рассмотреть вопросы, предусмотренные повесткой дня, после чего этот вопрос будет поставлен на заседании совета.



Решение Нино Гвенетадзе вызвало недовольство членов Высшего совета юстиции, из-за чего Нино Гвенетадзе объявила перерыв на заседании совета.



По повестке дня на сегодняшнем заседании Высшего совета юстиции предусмотрено рассмотрение шести вопросов. В том числе вопрос об освобождении с должности судьи Апелляционного суда Валерьяна Церцвадзе, а также о строительстве нового здания городского суда Тбилиси.

















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