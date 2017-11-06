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Государство будет регулировать цены на медицинские операции в клиниках, участвующих в программе всеобщего здравоохранения
06.11.2017 16:05
Клиникам, желающим подключиться к всеобщему здравоохранению, цены на операции возможно будет устанавливать государство.
«Сегодня операция аппендицита в одной клинике может стоить 1000 лари, а в другой – 5000 лари – такой разницы больше не будет», - об этом сообщил председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе.
По его словам, в целях повышения качества медицинских услуг планируется перейти к выборочному контрактированию, а также изменить метод финансирования.
«... Будет новый метод финансирования, который используют в 120 странах. Должен войти такой метод финансирования, который более справедлив с той точки зрения, что привязан к конкретной вместимости ресурса. Сегодня, к примеру, операция аппендицита в одной клинике может стоить 1000 лари, а в другой – 5000 лари. Такой разницы больше не будет. Будет более справедливо, то есть, тарифы, по которым будут платить пациенты, будут рассчитаны согласно тому, сколько тратится на конкретную операцию. В 120 странах частным клиникам устанавливают тарифы. Я говорю клиникам: если хотите иметь контракт во всеобщем здравоохранении, обслуживайте по этому тарифу, а если не хотите, делайте как угодно. При расчете этих тарифов мы применим справедливый метод – он будет рассчитан на конкретную вместимость ресурса, будет вложен и принцип рациональной выгоды, но не так, как сегодня», - сообщил Акакий Зоидзе.
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