Государство будет регулировать цены на медицинские операции в клиниках, участвующих в программе всеобщего здравоохранения

06.11.2017 16:05 Клиникам, желающим подключиться к всеобщему здравоохранению, цены на операции возможно будет устанавливать государство.



«Сегодня операция аппендицита в одной клинике может стоить 1000 лари, а в другой – 5000 лари – такой разницы больше не будет», - об этом сообщил председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе.



По его словам, в целях повышения качества медицинских услуг планируется перейти к выборочному контрактированию, а также изменить метод финансирования.



«... Будет новый метод финансирования, который используют в 120 странах. Должен войти такой метод финансирования, который более справедлив с той точки зрения, что привязан к конкретной вместимости ресурса. Сегодня, к примеру, операция аппендицита в одной клинике может стоить 1000 лари, а в другой – 5000 лари. Такой разницы больше не будет. Будет более справедливо, то есть, тарифы, по которым будут платить пациенты, будут рассчитаны согласно тому, сколько тратится на конкретную операцию. В 120 странах частным клиникам устанавливают тарифы. Я говорю клиникам: если хотите иметь контракт во всеобщем здравоохранении, обслуживайте по этому тарифу, а если не хотите, делайте как угодно. При расчете этих тарифов мы применим справедливый метод – он будет рассчитан на конкретную вместимость ресурса, будет вложен и принцип рациональной выгоды, но не так, как сегодня», - сообщил Акакий Зоидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

