Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Адвокаты обжаловали отказ миграционной службы Украины защитить Саакашвили


06.11.2017   16:44
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михеил Саакашвили считает, что у украинской стороны нет ресурса и сил на то, чтобы арестовать его в ближайшее время.

Ранее Саакашвили заявил, что украинские власти готовят документы для его ареста и экстрадиции. Минюст Украины в начале сентября сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили и что министерство передает в Генпрокуратуру запрос Грузии для проведения экстрадиционной проверки.

"Это полный бред, что меня могут арестовать на днях, так как для этого у них нет ни ресурса, ни сил, ни исполнителей. В Украине активно осуществляется процесс обрушения властей, все ведомства работают сами по себе, даже президент и глава МВД окончательно столкнулись друг с другом, задержали сына главы МВД … В Украине все обрушено", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" во вторник вечером.

При этом экс-президент Грузии отметил, что не желает занимать в Украине какие-либо должности, а лишь хочет смены власти мирным путем. Он не исключил своей экстрадиции, но, по его словам, такое может произойти только незаконным путем.


"Единственный выход у них, это похитить меня, затолкать в самолет и отправить в Тбилиси, но за этим, в первую очередь, последует свержение народом правительства Украины, а затем это ускорит процесс изгнания из Грузии олигарха Иванишвили", — заявил Саакашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
За два года в Грузию импортировано 138 299 автомобилей
Парламент Грузии ратифицировал соглашение о свободной торговле с Китаем
Горнолыжный курорт Годердзи в Аджарии нанет сезон с начала декабря
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Семилетнего мальчика сбил автомобиль в центре Сухуми
РПЦ играет большую роль в вопросе урегулирования ситуации в Абхазии - секретарь патриарха
Хаджимба: многие под погонами принимают наркотики
Возвращение через 24 года…
ГПЦ и РПЦ создадут рабочую группу по ситуации в оккупированной Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
TANAP намерен реализовать крупный гуманитарный проект
Дальнобойщики из Дагестана присоединятся к всероссийской забастовке
На востоке Грузии спустя два месяца снова возник лесной пожар
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна