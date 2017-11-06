Адвокаты обжаловали отказ миграционной службы Украины защитить Саакашвили

06.11.2017 16:44 Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михеил Саакашвили считает, что у украинской стороны нет ресурса и сил на то, чтобы арестовать его в ближайшее время.



Ранее Саакашвили заявил, что украинские власти готовят документы для его ареста и экстрадиции. Минюст Украины в начале сентября сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили и что министерство передает в Генпрокуратуру запрос Грузии для проведения экстрадиционной проверки.



"Это полный бред, что меня могут арестовать на днях, так как для этого у них нет ни ресурса, ни сил, ни исполнителей. В Украине активно осуществляется процесс обрушения властей, все ведомства работают сами по себе, даже президент и глава МВД окончательно столкнулись друг с другом, задержали сына главы МВД … В Украине все обрушено", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" во вторник вечером.



При этом экс-президент Грузии отметил, что не желает занимать в Украине какие-либо должности, а лишь хочет смены власти мирным путем. Он не исключил своей экстрадиции, но, по его словам, такое может произойти только незаконным путем.





"Единственный выход у них, это похитить меня, затолкать в самолет и отправить в Тбилиси, но за этим, в первую очередь, последует свержение народом правительства Украины, а затем это ускорит процесс изгнания из Грузии олигарха Иванишвили", — заявил Саакашвили.















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