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В Грузии прокуратура возбудила 47 уголовных дел по выборам


06.11.2017   18:23
Главная прокуратура Грузии возбудила 47 уголовных дел в связи с выборами в органы местной власти, сообщила представитель авторитетной неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" Лейла Талиури в эфире телекомпании Rustavi2.

Выборы мэров 64 городов и районов, и местных законодательных органов – сакребуло прошли в Грузии 21 октября. В большинстве случаев они завершились победой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Из 64 городов и районов только в пяти пройдет второй тур выборов.

"В связи с выборами прокуратура начала расследование по 47 делам, отсюда по девяти делам следствие прекращено", — сказала Талиури.

"Ассоциация молодых юристов Грузии" наблюдала за ходом выборов в Грузии и в день голосования внесла 147 жалоб и 162 замечания в избирательные комиссии, часть из которых была удовлетворена.

На данный момент неправительственная организация вместе еще с двумя НПО "Международная прозрачность Грузия" и "Международное общество справедливых выборов и демократии" требует расследовать действия избирательной окружной комиссии в районе Тианети, которая во время подсчета голосов людей, проголосовавших за мэра, признало пять бюллетеней недействительными. Эти бюллетени были в пользу оппозиционного кандидата Тамаза Мечиаури.

Мечиаури через суд удалось доказать, что решение окружной комиссии было незаконным, и на данный момент он единственный оппозиционный мэр в Грузии.






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