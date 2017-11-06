В Грузии прокуратура возбудила 47 уголовных дел по выборам

06.11.2017 18:23 Главная прокуратура Грузии возбудила 47 уголовных дел в связи с выборами в органы местной власти, сообщила представитель авторитетной неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" Лейла Талиури в эфире телекомпании Rustavi2.



Выборы мэров 64 городов и районов, и местных законодательных органов – сакребуло прошли в Грузии 21 октября. В большинстве случаев они завершились победой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Из 64 городов и районов только в пяти пройдет второй тур выборов.



"В связи с выборами прокуратура начала расследование по 47 делам, отсюда по девяти делам следствие прекращено", — сказала Талиури.



"Ассоциация молодых юристов Грузии" наблюдала за ходом выборов в Грузии и в день голосования внесла 147 жалоб и 162 замечания в избирательные комиссии, часть из которых была удовлетворена.



На данный момент неправительственная организация вместе еще с двумя НПО "Международная прозрачность Грузия" и "Международное общество справедливых выборов и демократии" требует расследовать действия избирательной окружной комиссии в районе Тианети, которая во время подсчета голосов людей, проголосовавших за мэра, признало пять бюллетеней недействительными. Эти бюллетени были в пользу оппозиционного кандидата Тамаза Мечиаури.



Мечиаури через суд удалось доказать, что решение окружной комиссии было незаконным, и на данный момент он единственный оппозиционный мэр в Грузии.















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