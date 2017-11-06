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Президент: Мы должны дождаться исторического момента, когда сможем восстановить нашу государственность и суверенитет
06.11.2017 19:08
Россия оккупировала Цхинвальский региона и Абхазию не в 2008 году, а в первые годы после распада Советского Союза, сказал президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью "Немецкой волне".
Он заявил, что оккупация была исторической несправедливостью и "своего рода наказанием для моей нации за стремление к идеалам свободы и независимости".
"Оккупация этих территорий на самом деле произошла не в 2008 году, когда российские вооруженные силы вторглись на территорию Грузии. Она произошла в начале 90-х, в первые годы после распада Советского Союза, когда 26 лет назад Грузия встала на путь независимости. С начала 90-х здесь происходило то, что сейчас принято называть "гибридной войной". Это то, что очень хорошо знакомо европейской аудитории, то, что происходит на востоке Украины, когда российские военные интересы насаждаются не с помощью регулярной армии, а методами "гибридной войны". То есть эти регионы были оккупированы с начала 90-х годов. В 2008-м эта оккупация продолжилась, когда российские вооруженные силы вторглись и заняли регион, а две недели спустя было объявлено о независимости так называемых государств", – отметил он.
Маргвелашвили сказал, что в России "периоды агрессивного развития чередуются с более конструктивными периодами".
"Поэтому любая страна, которая имеет дело с Россией, особенно в нашем проблемном регионе, должна вести себя крайне осторожно, чтобы не поддаваться на провокации и сохранить мир с нашим северным соседом, который является крупной военной и ядерной державой. Быть осторожным означает вести себя крайне осмотрительно и избегать каких бы то ни было конфликтов с Российской Федерацией. Мы должны дождаться исторического момента, когда сможем восстановить нашу государственность и суверенитет", – подчеркнул он.
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