Маргвелашвили: У меня нет личного отношения к Путину, есть только государственные интересы

06.11.2017 19:11 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сказал в интервью "Немецкой волне", что у него нет личного отношения к президенту РФ Владимиру Путину.



"Каким может быть отношение одного президента к другому? У меня нет личного отношения, есть только государственные интересы. У нас нет личных отношений, но есть интересы Грузии и России", – отметил он.

Когда журналистка спросила у Маргвелашвили, каков имидж Путина в Грузии, он ответил, что об этом не стоит говорить.



"Нет, я не хочу об этом говорить", – заявил глава грузинского государства.



Маргвелашвили отметил, что в Грузии транслируют российские каналы, но "мы всегда делаем выбор в пользу Запада".



"В то же время жители Грузии поддерживают нормализацию отношений с Россией", – сказал президент.















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