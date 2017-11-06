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Маргвелашвили: У меня нет личного отношения к Путину, есть только государственные интересы
06.11.2017 19:11
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сказал в интервью "Немецкой волне", что у него нет личного отношения к президенту РФ Владимиру Путину.
"Каким может быть отношение одного президента к другому? У меня нет личного отношения, есть только государственные интересы. У нас нет личных отношений, но есть интересы Грузии и России", – отметил он.
Когда журналистка спросила у Маргвелашвили, каков имидж Путина в Грузии, он ответил, что об этом не стоит говорить.
"Нет, я не хочу об этом говорить", – заявил глава грузинского государства.
Маргвелашвили отметил, что в Грузии транслируют российские каналы, но "мы всегда делаем выбор в пользу Запада".
"В то же время жители Грузии поддерживают нормализацию отношений с Россией", – сказал президент.
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