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Маргвелашвили: У меня нет личного отношения к Путину, есть только государственные интересы


06.11.2017   19:11
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сказал в интервью "Немецкой волне", что у него нет личного отношения к президенту РФ Владимиру Путину.

"Каким может быть отношение одного президента к другому? У меня нет личного отношения, есть только государственные интересы. У нас нет личных отношений, но есть интересы Грузии и России", – отметил он.
Когда журналистка спросила у Маргвелашвили, каков имидж Путина в Грузии, он ответил, что об этом не стоит говорить.

"Нет, я не хочу об этом говорить", – заявил глава грузинского государства.

Маргвелашвили отметил, что в Грузии транслируют российские каналы, но "мы всегда делаем выбор в пользу Запада".

"В то же время жители Грузии поддерживают нормализацию отношений с Россией", – сказал президент.






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