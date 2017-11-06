Порошенко пытался минимизировать налоги через оффшоры

06.11.2017 20:18 Целью создания оффшора для бизнеса президента Украины Петра Порошенко Roshen могла быть минимизация налогов, а не передача компании в так называемый слепой траст. Об этом говорится в расследовании, основанном на материалах «Райского досье».



Журналисты отмечают, что сразу после избрания Порошенко его юристы обращались к юридической компании Appleby за помощью создания оффшорной компании. Однако в Appleby отказали представителям украинского президента. После этого юристы Порошенко обратились за помощью создания оффшора к панамской компании Mossack Fonseca. Она помогла с организацией оффшора Prime Asset Partners Limited на Британских Виргинских островах. Однако, как отмечается в расследовании, в декларации за 2014 год Порошенко не указал, что является владельцем зарубежной компании.



Позднее сам президент заявил, что отошел от дел Roshen и поручил ведение бизнеса юридическим и консалтинговым компаниям. Юристы Порошенко настаивают, что все налоги компания Roshen платила в Украине. Представитель президента в Верховной Раде назвал обвинения журналистов домыслами.



5 ноября Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов, получивший название «Райское досье» или «Досье райских островов» (Paradise Papers). Репортеры изучили почти 13,5 миллиона секретных документов и вскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков и бизнесменов.















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