Маргвелашвили: Если бы мир сказал в 2008 году России очень жесткое «нет», событий в Украину удалось бы избежать

06.11.2017 20:51 Реакция международного сообщества на оккупацию Россией т.н. Южной Осетии и Абхазии в 2008 году должна была быть "намного жестче", тогда событий в Крыму и на Донбассе удалось бы избежать, сказал президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью "Немецкой волне".



"Я считаю, что мы тогда действовали недостаточно активно. Если бы мы действовали активно и сказали бы в 2008 году очень жесткое "нет" в ответ на действия, которые можно четко обозначить как политику России в зоне ее привилегированных интересов, то событий в Крыму и на востоке Украины удалось бы избежать", – отметил он.



Маргвелашвили добавил, что между событиями в Грузии и в Крыму много общего.



"Единственное различие состоит в том, что Москва официально признала Крым частью России. Это беспрецедентный случай, ведь с момента окончания Второй мировой войны ни одно государство не перекраивало свои границы военным путем. Разумеется, имели место конфликты на местном уровне, но ни в одном из этих случаев одно государство не входило в состав другого с помощью военных. Несмотря на различия, я хотел бы подчеркнуть, что в целом события развивались по одному и тому же сценарию. Это вовсе не секрет: российские политики открыто и прямо об этом говорят с 2010 года", – заявил президент Грузии.



Он подчеркнул, что Россия проводит "политику привилегированных интересов в близлежащих регионах, а это означает, что в случае осложнения обстановки в непосредственной близости от ее границ Россия считает себя вправе применить на этих территориях жесткую военную силу". Маргвелашвили добавил, что речь идет об "официальной политике Кремля".



"Поэтому в этом смысле ситуации в Грузии и в Украине аналогичны. Плюс ко всему, мы не можем быть уверены в том, что Россия не будет проводить ту же политику в других соседних с ней странах. К слову, Россия имеет самую протяженную границу в мире, поэтому вы можете себе представить, о каком количестве потенциальных проблем идет речь", – сказал он.















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