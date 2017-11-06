Госминистр Грузии по делам примирения открыла неделю вайнахской культуры

06.11.2017 21:13 Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили присутствовала на открытии недели вайнахской культуры в Гори. Мероприятия, которые состоятся 6,8, и 10 ноября, проводит государственный университет Гори.



Кетеван Цихелашвили поблагодарила руководство университета за сотрудничество, и подчеркнула их роль и вклад.



"Для нас весьма важно, чтобы культура и самобытность каждой живущей в Грузии этнической группы была защищена. Данная инициатива служит именно этому. У грузинского и кистинского народа есть вековая традиция дружбы, сосуществования, и близости. Эти отношения примерные, и я убеждена, что в будущем еще больше укрепятся.



То, что сегодня мы проводим это мероприятие в Шида Картли, наверное, является символическим, поскольку это регион, на котором больше всего видна рана неразрешенного конфликта, где проходят ограждения, и который так близко находится от Цхинвальского региона. В то же время это наше послание для населения, проживающего за ограждениями, осетин, абхазов, что мы строим государство, которые с одной стороны основано на многовековой традиции многообразия, и с другой стороны, закладывает основу лучшим европейским стандартам для того, чтобы каждый гражданин был равноправным.



Мы, разумеется, предлагаем участие в строительстве этого будущего. Это единственный путь к будущему, который мы хотим для своих детей, и в котором нет места колючему ограждению, разделению, и расколу"- заявила государственный министр.



В рамках недели запланирована разнообразная программа: концерт, публичные лекции, выставка чеченского фольклора и искусства, презентация книг, опубликованных на вайнахскую тему, презентация видеороликов, снятых о Панкисском ущелье и панкисских чеченках. Ознакомление с творчеством кистинских поэтов, спектакль детского театра, спортивные мероприятия, и др.



В мероприятии принимают участие педагоги, ученики, спортсмены, фольклорные ансамбли, старейшины Панкисского ущелья и т.д.



Неделя преследует целью содействие процессу интеграции, сохранение, и развитие составляющих элементов культурной самобытности: языка, традиций, образцов творчества, и сохранение и развитие культурного наследия, еще большее укрепление грузинско-вайнахских отношений.

















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