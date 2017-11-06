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Журналисты и режиссеры оштрафованы в Украине за пересечение границы вместе с Саакашвили


06.11.2017   21:45
Суды Львовской области оштрафовали ряд журналистов и режиссеров из США, которые в сентябре вместе с третьим президентом Грузии Михеилом Саакашвили прошли через пункт пропуска "Шегини".

Отмечается, что под штрафные санкции попали режиссеры Брайан Джеймс Эндрю и Клементс Марлей Даниэлл, заместитель главного редактора "Страна.ua" Светлана Крюкова, журналист "Новини 24" Ангелина Пичик, продюсер "Новини 24" Алексей Худенцов, оператор "Новини 24" Марк Гаврилов, журналистах грузинской телекомпании "Рустави-2" Том Чагелишвили и Тамара Багашвили, видеоператоры "Рустави-2" Гиорги Чиквиладзе и Датуна Майсурадзе, продюсер документальных фильмов канала Гиорги Чадунели.

Согласно решению суда, каждый должен заплатить по 3,4 тысячи гривен за незаконное пересечение государственной границы.

При этом доказательствами в указанных делах служат рапорты пограничной службы "Шегини"; последовательный перечень событий в хронологическом порядке относительно возникновения обстановки в пункте пропуска, изложенный Центром управления службой Мостиского пограничного отряда; схема действий персонала Госпогранслужбы во время блокирования пункта пропуска.






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