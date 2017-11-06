«Грузинская мечта» получила в 12 раз больше пожертвований, чем все партии вместе взятые

06.11.2017 21:46 Сегодня Служба аудита представила второй промежуточный отчет представителям неправительственных организаций. Со своей стороны после встречи представители НПО говорили о существующих вызовах.



Из отчета выясняется, что в период с 22 августа по 21 октября политические партии получили 18 167 797 лари дохода в качестве пожертвований. В частности, "Грузинская мечта" - 9 855 337 лари, "Европейская Грузия" - 1 463 358 лари; "Национальное движение" - 1 283 754 лари, "Объединенное демократическое движение" 675 555 лари, "Государство для народа" - 431 693 лари, "Новые христиан-демократы" - 399 594 лари, "Путь Звиада Гамсахурдиа" - 402 002 лари.



"В целом в течение избирательного периода поступило пожертвований в размере 18 миллионов лари, расходы составили 17 миллионов лари. Проблемой является то, что "Грузинская мечта" получила 12 раз больше пожертвований, чем все партии в совокупности. Кроме того, по 22 персонам ведется расследование, поскольку их личные доходы меньше, чем они пожертвовали партии. Есть вопросы относительно 5 благотворителей партии.



Что касается других недостатков, есть недостатки в законодательстве и методологии. У нас нет замечаний к Службе аудита, но у нас есть вопросы к законодательству. Проект по внесению поправок уже разработан, и обсуждается в парламенте. Что касается методологии, необходимо осуществить поправки по отношению инициативной группы, поскольку политические партии продолжают свою деятельность, и штрафы или какие-либо санкции являются разумными, а инициативные группы прекращают работу, и сложно наложить на них штраф или санкции. Отчеты третьего периода не представила ни одна из инициативных групп, так как для них выборы закончились, но это является нарушением закона" - сказал после завершения встречи глава "Центра развития гражданского общества и демократии" Владимир Божадзе.



В то же время с 22 августа по 21 октября политические партии в целом потратили 16 861 130 лари. Согласно докладу, крупнейшие расходы в размере 11 651 146 лари были у "Грузинской мечты - демократическая Грузия". 929 584 лари потратила "Европейская Грузия", и 735 090 лари "Национальное движение".

















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