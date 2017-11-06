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Испанские прокуроры решили арестовать президиум парламента Каталонии


06.11.2017   21:50
Испанская прокуратура намерена подать в Верховный суд страны ходатайство об аресте членов президиума парламента Каталонии, которые обвиняются в мятеже наряду с региональными министрами, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Предполагалось, что депутатов и спикера парламента Карме Форкаделя допросят 2 ноября, но в результате допрос было решено отложить до 9 ноября, поскольку защита обвиняемых не успела подготовиться.

По-прежнему продолжает действовать решение о взятии под стражу девяти бывших членов каталонского правительства. Одному из них – Санте Виле, ушедшему в отставку за день до принятия резолюции о независимости Каталонии, – разрешили выйти под залог. Не исключено, что меру пресечения смягчат и депутату Жоану Жозепу Нуэте, который на заседании по резолюции голосовал против ее принятия.

Кроме того, в силе остается выданный испанским судом ордер на арест экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших министров регионального правительства, покинувших страну и уехавших в Бельгию.

Напомним, накануне они добровольно сдались бельгийской полиции, но сегодня стало известно, что местный суд отпустил их на свободу, сочтя, что причин удерживать их под стражей нет. Правда, это освобождение носит условный характер, поскольку статус ордера испанского суда об аресте политиков распространяется на территорию Европейского союза.

За мятеж Пучдемону грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет. Его адвокаты говорят, что эта мера чрезмерна, а сам экс-глава Каталонии заверяет в отсутствии у него стремления скрываться от правосудия.






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