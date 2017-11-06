За два месяца партиями в Грузии израсходованы 16 861 130 лари

06.11.2017 23:02 В период с 22 августа по 21 октября включительно политическими партиями в сумме израсходовано 16 861 130 лари, - об этом говорится во втором промежуточном отчете Службы государственного аудита по выборам местного самоуправления.



Согласно отчету, самые большие траты у «Грузинской мечты» - 11 651 146 лари. «Европейская Грузия» - 929 584 лари, «Национальное движение» - 735 090 лари.



Что касается других партий, согласно отчету, расходы «Альянса патриотов» составили 797 022 лари, «Новых христиан-демократов» - 397,327 лари, «Государства для народа» 336 893 лари, «Объединенного демократического движения» - 246 891 лари, «Путь Звиада Гамсахурдиа» - 394 040 лари.



Что касается пожертвований, то по данному отчету, политическими партиями в период с 22 августа по 21 октября включительно в сумме получено 18 167 797 лари пожертвований. В частности, «Грузинская мечта» - 9 855 337 лари, Европейская Грузия» -1 463 358 лари, «Национальное движение» - 1 283 754 лари, «Объединенное демократическое движение» -675 555 лари, «Государство для народа» - 431 693 лари, «Новые христиан-демократы» -399 594 лари, «Путь Звиада Гамсахурдиа» - 402 002 лари.















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