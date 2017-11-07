Последнее заседание действующего тбилисского сакребуло состоится сегодня

07.11.2017 10:56 Последнее заседание тбилисского муниципального собрания (сакребуло) 5-го созыва состоится сегодня.



Как заявляет первый заместитель председателя собрания Георгий Ткемаладзе, на заседании будут обсуждаться текущие вопросы, в том числе, планы регулирования застройки и вопросы имущества.



«Что касается первого заседания сакребуло шестого созыва, дата еще не установлена. Дату заседания назначит ЦИК», - сообщил Георгий Ткемаладзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

