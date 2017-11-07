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Последнее заседание действующего тбилисского сакребуло состоится сегодня


07.11.2017   10:56
Последнее заседание тбилисского муниципального собрания (сакребуло) 5-го созыва состоится сегодня.

Как заявляет первый заместитель председателя собрания Георгий Ткемаладзе, на заседании будут обсуждаться текущие вопросы, в том числе, планы регулирования застройки и вопросы имущества.

«Что касается первого заседания сакребуло шестого созыва, дата еще не установлена. Дату заседания назначит ЦИК», - сообщил Георгий Ткемаладзе.






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