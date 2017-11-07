Французский эксперт дал низкую оценку генплану Тбилиси

07.11.2017 11:57 Генеральный план землепользования столицы вошел в окончательную фазу, и компания-подрядчик "Сити институт Грузия" до 13 ноября 2017 года должна представить архитектурной службе города окончательный вариант проекта, в котором будут учтены все замечания, сделанные разными государственными ведомствами, местными и международными специалистами в связи с этим документом. В то же время Служба архитектуры Тбилиси должна в срок до 22 ноября проверить этот окончательный вариант, и оформить либо акт окончательного приема-сдачи, либо разрыва договора с подрядчиком.



В рамках мониторинга тбилисский муниципалитет обратился с просьбой к «Азиатскому банку развития» (АБР) помочь в оценке окончательного варианта документа, подготовленного "Сити институт Грузией". (Оценка учитывает: подготовку экспертного заключения концепции землепользования Тбилиси, и соответствующих рекомендаций. Качественную оценку GIS карт, разработанных на основании задания мониторинга по планировке. Представление окончательного отчета по заключениям и рекомендациям, сделанным в результате экспертной оценки и анализа).



С данной целью АБР нанял компанию Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-deFrance, основанную в Париже (отобранную по признаку опыта и профессионализма). Компания поручила оценку Эрику Хюбрехту, старшему архитектору и градопланировщику, у которого "большой международный опыт работы с крупными метрополисами, в том числе в городах переходной экономики". Эрик Хюберт также является лектором университета Сорбонны.



Документ, который 12 сентября текущего года Эрик Хюбрехт сдал заказчику, называется "Оценка обновленного генерального плана землепользования Тбилиси". Оценка оказалась негативной. Следует отметить, что мнение иностранного эксперта повторяют, и полностью совпадают с замечаниями и предложениями грузинских экспертов.

















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