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Каладзе призвал молодежь расписать подземные переходы
07.11.2017 12:38
Избранный мэр Тбилиси Каха Каладзе обращается к молодежи с просьбой принять участие в росписи подземных переходов.
Как заявил Каладзе журналистам, роспись украсит подземные переходы.
«Хочу обратиться к молодежи. Хочу использовать их талант. У нас много талантливых людей и, наверное, мы разработаем конкретный план по росписи подземных переходов. Единственное, что украшает нынешнюю ситуацию в подземных переходах, это роспись. Следовательно, в ближайшие дни, когда у нас будет полная картина по подземным переходам, мы предложим молодежи конкретные места, которые нужно расписать. Мы все должны участвовать в очистке, уходе и благоустройстве нашего города», - заявил Каладзе.
Сегодня же избранный мэр Тбилиси поручил руководству «Тбилсервис группы» очистить подземные переходы и установить в них освещение.
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