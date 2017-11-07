Адвоката Георгия Ониани арестовали в зале суда

07.11.2017 12:43 Суд признал адвоката Георгия Ониани виновным по 4 предъявленным обвинениям, и приговорил его к 4 годам и 6 месяцам заключения. После объявления приговора Ониани задержали прямо в зале суда.



Георгий Ониани обвинялся по нескольким статьям, в том числе незаконном задержании, превышении служебных полномочий, и фальсификации доказательств.



Обвинения касались двух эпизодов преступлений в период работы Ониани в МВД. По информации следствия, в одном случае Георгий Ониани в 2011 году незаконно задержал менеджера "Дао принт" Давида Шатиришвили за изготовление футболок с логотипом "Грузинской мечты" и, подбросив ему наркотические средства, обвинил его в наркопреступлении. По информации следствия, по аналогичному сценарию был задержан еще один сторонник "Грузинской мечты" Леван Мдинарадзе, более известный как "диджей Рэмбо".



За объявлением вердикта адвоката Георгия Ониани в зале суда последовало недовольство его родственников и представителей "Национального движения". Члены ЕНД покинули зал с возгласами "раб Иванишвили" в адрес судьи. По словам председателя политического совета "Национального движения" Ники Мелиа, адвокат Георгий Ониани является личным заключенным Иванишвили.



"По данному делу были обвинены 6 полицейских. Пять из этих шести полицейских пошли на сотрудничество против Гоги Ониани. Эти пять человек были обвиняемыми вместе с Ониани, и сегодня единственным, кого арестовали, является Гога Ониани, потому что он член "Национального движения". Из остальных пяти человек одних продвинули по службе, другие получили какую-то награду, и все потому, чтобы состоялся сегодняшний день. Мы знаем, что когда мы в битве против Иванишвили, эта битва иногда проходит по тюрьме, иногда может проходить по риску собственной жизнью. Такова борьба с олигархией. Гога Ониани очень хорошо знал это, и мы очень хорошо знаем это" - заявил Ника Мелия.

















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