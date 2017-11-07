Вождение непрошедшим техосмотр автомобилем будет штрафоваться в размере 50 лари

07.11.2017 12:52 Управление автотранспортным средством, которое не прошло периодическое техническое инспектирование по установленному порядку, вызовет штраф водителя в размере 50 лари, - это изменение к «Кодексу административных правонарушений Грузии» уже поступило в парламент.



Вместе с тем, согласно изменениям, управление/передача для эксплуатации/допуск такого автотранспортного средства, которое не прошло периодическое техническое инспектирование по установленному порядку, будет караться штрафом в 50 лари для физических лиц и штрафом в 200 лари – для юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей.















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