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Вождение непрошедшим техосмотр автомобилем будет штрафоваться в размере 50 лари


07.11.2017   12:52
Управление автотранспортным средством, которое не прошло периодическое техническое инспектирование по установленному порядку, вызовет штраф водителя в размере 50 лари, - это изменение к «Кодексу административных правонарушений Грузии» уже поступило в парламент.

Вместе с тем, согласно изменениям, управление/передача для эксплуатации/допуск такого автотранспортного средства, которое не прошло периодическое техническое инспектирование по установленному порядку, будет караться штрафом в 50 лари для физических лиц и штрафом в 200 лари – для юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей.






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