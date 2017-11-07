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Мелия: Обвинительный приговор Ониани вынесли только потому, что он является членом ЕНД
07.11.2017 13:01
По мнению председателя политсовета «Национального движения» Ники Мелия, адвокат Георгий Ониани является личным заключенным Бидзины Иванишвили.
Мелия заявляет, что обвинительный приговор Ониани вынесли только потому, что он является членом «Национального движения», и если бы не политическая активность Ониани, он был бы на свободе.
«По этому делу обвинялось 6 полицейских. Пятеро из них сотрудничали со следствием против Гоги Ониани. Поэтому задержали только Ониани, так как он является членом «Национального движения». А из остальных пяти полицейских кого-то повысили, кто-то даже получил награду – все для того, чтобы произошло то, что мы видим сегодня. В борьбе с Иванишвили мы к этому привыкли – мы знаем, что эта борьбу иногда лежит через тюрьму, а иногда и через жертвование жизнью. Такова борьба с олигархией. Об этом хорошо знал Гога Ониани и хорошо знаем мы», - заявил Ника Мелия.
По его словам, рано или поздно этот несправедливый и незаконный приговор обязательно будет пересмотрен.
Суд признал Гогу Ониани виновным. Его задержали прямо в зале суда.
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