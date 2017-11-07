За 9 месяцев 2017 года в Грузии выдано 8070 разрешений на строительство

07.11.2017 13:14 За 9 месяцев 2017 года в Грузии выдано 8070 разрешений на строительство. Согласно информации Службы статистики Грузии, из выданных разрешений львиная доля приходится на Тбилиси -- в январе-сентябре в Тбилиси выдано 3751 разрешения на строительство.



905 строительных разрешений выдано в Аджарии, в Самегрело-Земо Сванетии 512, а в Квемо Картли 1023.



Меньше всего строительных разрешений выдано в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии, и их количество составляет 35, а в Гурии выдано 95 строительных разрешений.



Из выданных строительных разрешений самая большая доля приходится на жилые здания (5234). 650 разрешений выдано на строительство торговых объектов, а 225 на строительство гостиниц.



На строительство кафе-баров и ресторанов с начала года выдано 102 разрешения, на промышленные и складские издания -410.



Кроме того, в январе-сентябре Министерство экономики и устойчивого развития выдало 66 разрешений на строительство-реконструкцию сооружений особой значимости.



В январе-сентябре в Грузии в целом закончилось строительство 2081 здания. Среди них 1053 жилые, 312 торговые объекты, 46 гостиниц, 136 промышленных и складских здания.



Самая большая доля законченных зданий приходится на Тбилиси. В отчетный период в Тбилиси в итоге было закончено 662 строительства, из них 18 административные здания, 507 жилые дома, 29 торговые объекты, 8 кафе-баров, 11 гостиницы, 43 промышленные и складские здания.



В Аджарии закончили 94 здания, из них 16 гостиницы.



В Самегрело-Земо Сванетии закончены 160 строительства, в Имерети 210, Кахетии- 229, Мцхете-Мтианети 124, Квемо-Картли 292.

















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