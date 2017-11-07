Приговором Гоге Ониани судья выполнил политический заказ - Ника Руруа

07.11.2017 14:08 По мнению одного из лидеров "Национального движения" Ники Руруа, приговором по отношению Гоги Ониани судья выполнил политический заказ. По его заявлению "Интерпрессньюс", все доказательства, существующие в деле, были добыты под давлением, и все фигуранты этого дела, кроме как Гога Ониани, сегодня свободны.



По мнению Руруа, этот приговор вынесен для подавления и запугивания людей, борющихся против власти, однако, по его же словам, это у власти не получится.



"Это политическое дело. Это был политический заказ, и судья по рабски выполнил заказ Иванишвили. Этот приговор является лицом олигархии, поскольку все доказательства по данному делу были добыты в результате давления, что подтвердил также народный защитник. Все фигуранты этого дела свободны, за исключением Гоги Ониани, члена политического совета ЕНД. Это шоу, устроенное для подавления и запугивания, которым, разумеется, не достигли никакой цели, кроме того, что власть, и рабы олигархии объединят против самих себя лучшую часть нашей страны. Такова олигархия, там никто не защищен. Кого-то могут освободить по посту в Facebook сына олигарха, а кого-то задержать такими фабрикациями. Я воспринимаю это как отражение сегодняшней реальности, и это должно дать всем понять, что в олигархии никто не защищен, и с этим надо быстро покончить"- заявил Ника Руруа.



Георгию Ониани было предъявлено обвинение по нескольким статьям, в том числе по обвинению в незаконном задержании, превышении служебных полномочий, и фальсификации доказательств. Прокуратура предъявила ему обвинение по двум эпизодам. По информации следствия, в одном случае Георгий Ониани в 2011 году незаконно задержал менеджера "Дао принт" Давида Шатиришвили за изготовление футболок с логотипом "Грузинской мечты" и обвинил его в наркопреступлении, подбросив ему наркотические средства. По информации следствия, по аналогичному сценарию был задержан еще один сторонник "Грузинской мечты", Леван Мдинарадзе, более известный как "диджей Рэмбо". В связи с обоими эпизодами как меру пресечения Ониани определили внесение залога.















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