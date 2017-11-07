Вице-премьер Украине приехал с рабочей поездкой в Тбилиси

07.11.2017 14:57 Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко пребывает с рабочей поездкой в городе Тбилиси.



Сообщается, что в ходе поездки украинская делегация будет изучать опыт Грузии, в частности, решение проблем внутренне перемещенных лиц.



Сегодня, 7 ноября, Павел Розенко проведет встречу с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и примет участие в открытии выставки, посвященной истории классической гимназии №1 города Тбилиси, где учился Первый Президент Украины Михаил Грушевский.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

