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Вице-премьер Украине приехал с рабочей поездкой в Тбилиси
07.11.2017 14:57
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко пребывает с рабочей поездкой в городе Тбилиси.
Сообщается, что в ходе поездки украинская делегация будет изучать опыт Грузии, в частности, решение проблем внутренне перемещенных лиц.
Сегодня, 7 ноября, Павел Розенко проведет встречу с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и примет участие в открытии выставки, посвященной истории классической гимназии №1 города Тбилиси, где учился Первый Президент Украины Михаил Грушевский.
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