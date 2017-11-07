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Целью моего визита не является Михаил Саакашвили, это вопрос меня мало интересует -Розенко


07.11.2017   16:21
Целью моего визита не является Михеил Саакашвили, это вопрос меня мало интересует, - так ответил вице-премьер Украины Павел Розенко на вопрос о том, какой позиции придерживаются украинские власти в вопросе экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

«Целью этого визита не является Михеил Саакашвили. Это вне моей компетенции и мало меня интересует. Я вице-премьер, а комментировать этот вопрос должен тот, в чью компетенцию он входит. Я министр социальной и гуманитарной направленности, поэтому это меня не касается и не интересует», - заявил вице-премьер Украины.






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