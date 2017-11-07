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Каладзе считает необходимым повысить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте
07.11.2017 16:29
Избранный мэр Тбилиси Каха Каладзе считает необходимым повысить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте.
«Это необходимо. Нам предстоит очень много работы. Я уверен, что вовлеченность и содействие общества будут очень высокими. На протяжении всей предвыборной кампании я говорил и повторяю, что за этот город ответственен не только я. Разумеется, на мне лежит большая ответственность, я избранный народом мэр, но и общество должно активно участвовать в благоустройстве, строительстве, развитии города и мы создадим платформу для этого – мы дадим людям такую возможность», - заявил Каладзе журналистам.
По его словам, людям должно быть стыдно бросать на улице мусор, сигаретные окурки и т.д.
«Я понимаю, что это кажется сложным, но поверьте мне, все возможно», - отметил избранный мэр Тбилиси.
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