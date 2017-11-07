Статистика отказа грузинам во въезде в ЕС не выпадает из общей статистики безвизового сообщения - Караулашвили

07.11.2017 16:51 Практически у всех стран, которым предоставили безвизовый режим с Евросоюзом, статистика нарушений была примерно как у нас – заявил первый заместитель государственного министра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Арчил Караулашвили.



По его словам, статистика граждан Грузии, нарушивши сроки безвизового передвижения в зоне Евросоюза/Шенген, неприятная, но и не очень тревожная.



"Статистика не приятная, но и не слишком тревожная. Практически у всех стран, которым предоставили безвизовый режим с Евросоюзом, статистика нарушений была примерно как у нас, и даже хуже. Мы, разумеется, работаем для повышения информированности наших граждан с подчеркиванием тех угроз, которые вообще могут последовать за нарушением правила безвизового режима. Необходимо объяснить людям, что требовать убежища тогда, когда очень многие страны признают Грузию безопасным государством, практически бессмысленно. Фактически в 100% случаях напрасно просят предоставления убежища без всякого основания и результата, и просто увеличивается нежелательная статистика"- заявил Арчил Караулашвили.



По заявлению заместителя министра, также проблемой являются преступления, совершенные гражданами Грузии в странах ЕС, и грузинская сторона активно реагирует на это.



"Министерство внутренних дел активно сотрудничает со своими коллегами в странах-членах Евросоюза. Соответственно, опасности, что безвизовому режиму Грузии может угрожать что-либо, на сегодня нет, но, разумеется, неприятный факт, когда наши граждане совершают преступление в другой стране. Но повторяю, шаги, сделанные с целью превенции, и последующее реагирование с нашей стороны, абсолютно адекватные"- добавил Арчил Караулашвили.



Напомним, что в период с 28 марта по 20 октября текущего года безвизовым передвижением в зоне Евросоюза/Шенген воспользовались 161 885 граждан Грузии, из которых 90-дневный срок, предусмотренный для безвизового передвижения, предположительно, нарушили 9 875 граждан.

















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