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Усупашвили не исключает, что будет баллотироваться в президенты Грузии


07.11.2017   16:53
Бывший председатель парламента Грузии, ныне лидер оппозиционной партии "Движение строительства" Давид Усупашвили может попробовать свои силы на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в 2018 году.

"Не исключено, что я приму участие в президентских выборах. У нас будут рассмотрения. Будет очень конкретный план, и наша позиция в связи с президентскими выборами станет известна гораздо раньше, чем начнутся президентские выборы", — заявил Усупашвили в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.

Согласно поправкам в Конституцию, президента Грузии в 2018 году будут выбирать, как и прежде, граждане страны, но не на пять, а на шесть лет. А в дальнейшем выбор президента страны станет компетенцией выборщиков.

Давид Усупашвили — бывший лидер "Республиканской партии", возглавлял парламент страны в 2012-2016 годах. Тогда его партия входила в состав коалиции "Грузинская мечта", основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили.






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