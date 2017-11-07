Усупашвили не исключает, что будет баллотироваться в президенты Грузии

07.11.2017 16:53 Бывший председатель парламента Грузии, ныне лидер оппозиционной партии "Движение строительства" Давид Усупашвили может попробовать свои силы на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в 2018 году.



"Не исключено, что я приму участие в президентских выборах. У нас будут рассмотрения. Будет очень конкретный план, и наша позиция в связи с президентскими выборами станет известна гораздо раньше, чем начнутся президентские выборы", — заявил Усупашвили в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.



Согласно поправкам в Конституцию, президента Грузии в 2018 году будут выбирать, как и прежде, граждане страны, но не на пять, а на шесть лет. А в дальнейшем выбор президента страны станет компетенцией выборщиков.



Давид Усупашвили — бывший лидер "Республиканской партии", возглавлял парламент страны в 2012-2016 годах. Тогда его партия входила в состав коалиции "Грузинская мечта", основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

