Гога Ониани не будет последним политзаключенным в Грузии - Бачо Ахалая

07.11.2017 17:37 К сожалению, Гога [Ониани] не будет последним политзаключенным в Грузии, - об этом говорится в заявлении бывшего министра обороны Бачо Ахалая, распространенном в Facebook.



Ахалая откликнулся на обвинительный приговор, вынесенный его бывшему адвокату Гоге Ониани, и выразил ему поддержку.



«Моя поддержка и благодарность Гоге. Сегодня он нуждается в поддержке. К сожалению, Гога не не будет последним политзаключенным в Грузии.



Суд признал члена «Национального движения», адвоката Георгия Ониани виновным по 4 предъявленным обвинениям и приговорил его к 4 годам и 6 месяцам заключения. После объявления приговора Ониани задержали прямо в зале суда.



Георгий Ониани обвинялся по нескольким статьям, в том числе незаконном задержании, превышении служебных полномочий и фальсификации доказательств.



Обвинения касались двух эпизодов преступлений в период работы Ониани в МВД. По информации следствия, в одном случае Георгий Ониани в 2011 году незаконно задержал менеджера «Дао принт» Давида Шатиришвили за изготовление футболок с логотипом «Грузинской мечты» и, подбросив ему наркотические средства, обвинил его в наркопреступлении. По информации следствия, по аналогичному сценарию был задержан еще один сторонник «Грузинской мечты» Леван Мдинарадзе, более известный как диджей Рэмбо.















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