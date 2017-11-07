Украина позаимствует у Грузии опыт социальных реформ

07.11.2017 21:32 Украина собирается позаимствовать у Грузии опыт реформ, проведенных в сфере здравоохранения и социальной защиты, а также программ по поддержке беженцев. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко, который находится с визитом в Тбилиси и уже провел ряд двусторонних встреч. 7 ноября украинского вице-премьера принял глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили.



По информации пресс-службы правительства Грузии, премьер-министр рассказал украинскому гостю как об уже осуществленных, так и о текущих реформах в социальной сфере.



На встрече была отмечена позитивная динамика двусторонних отношений, которая выразилась, в том числе, и в участившихся визитах правительственных делегаций.

Стороны обсудили стоящие перед Грузией и Украиной общие вызовы и обменялись заявлениями поддержки суверенитета и территориальной целостности обеих стран.



Грузинские журналисты задали украинскому вице-премьеру и вопрос о возможной экстрадиции в Грузию экс-президента Михеила Саакашвили и поинтересовались, не обсуждал ли он этот вопрос в ходе встреч в Тбилиси. Ответ Павла Розенко был отрицательным.



«В ходе этого визита ни о проблемах вокруг Михеила Саакашвили, ни о его экстрадиции в Грузию мы не говорили. В мою компетенцию эти вопросы не входят. Я вообще приехал в Грузию совсем по другому делу. Я занимаюсь гуманитарными, социальными и культурными вопросами. Вопрос Михеила Саакашвили меня не интересует», — заявил Розенко и посоветовал обращаться к тем украинским чиновникам, которые в этом вопросе компетентны.















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