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Новоизбранные мэры приступят к исполнению обязанностей 12 ноября
07.11.2017 21:35
В результате первого тура выборов мэров самоуправляемого города/самоуправляемой общины 21 октября из 64 мэров избрано 58, которые приступят к исполнению обязанностей 12 ноября (согласно избирательному законодательству, на 11-й день после составления итогового протокола результатов выборов).
Действующие мэры и главы управ вышеупомянутых 58 самоуправляемых городов/самоуправляемых общин будут выполнять свои обязанности до 11 ноября включительно.
Второй тур выборов мэров самоуправляемого города/самоуправляемой общины 21 октября 2017 года пройдет 12 ноября в 6 избирательных округах. Избиратели выберут мэров самоуправляемого города Кутаиси и самоуправляемых общин – Казбеги, Хашури, Боржоми, Озургети и Мартвили.
Согласно постановлению ЦИК, первое заседание избранного в результате выборов 21 октября 2017 года представительского органа местного самоуправления муниципалитета города Тбилиси - муниципального собрания пройдет 14 ноября 2017 года, в 11:00 в здании муниципального собрания.
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