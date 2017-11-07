Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каха Каладзе остался недоволен состоянием подземных переходов Тбилиси


07.11.2017   21:46
Избранный мэр Тбилиси Каха Каладзе посетил подземные переходы в столице и остался ими очень недоволен. Как и в случае с «желтыми автобусами», Каладзе заявил, что ситуация в подземных переходах «не выдерживает критики». Пройдя по подземному переходу под площадью Героев, Каладзе заявил, что из-за сильного запаха там не обойтись без маски на лице.

Он обратился к руководству компании «Тбилсервис», которая занимается уборкой столицы, и распорядился, чтобы сегодня же подземные переходы начали мыть, а также упорядочили ситуацию с электропроводкой и освещением, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Каладзе также выразил недовольство работой маршрутных такси и считает принципиально важным создание комфорта для пассажиров. «Это транспорт номер один, который перевозит больше всего пассажиров. Соответственно, очень принципиально создание комфорта для пассажиров. Когда летом в маршрутных такси не включают кондиционеры, - такого больше не будет. Пусть руководство компании выполняет свои обязательства», - сказал Каладзе журналистам.

На сегодняшний день в Тбилиси пассажиров обслуживают около 1,8 тысячи микроавтобусов. В Тбилиси за день маршрутными такси пользуются более 600 тысячи человек. Использование кондиционера в маршрутных такси остается злободневной темой уже много лет.

Компания «Тбилисский микроавтобус», владеющая парком городских маршруток, обязала водителей использовать кондиционеры в том случае, если температура воздуха повышается до 30 градусов. Однако многие пассажиры из года в год жалуются на то, что водители отказываются включать систему охлаждения, так как это связано с дополнительными расходами.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Как правительство Грузии намерено контролировать азартные игры?
Эрдоган: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс важна для будущего региона
В январе-октябре из Грузии экспортировано 61 миллион бутылок вина в 50 стран мира
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Российские власти предлагают абхазскому руководству усилить защиту собственности инвесторов
Кустурица стал «послом» абхазских сепаратистов
Семилетнего мальчика сбил автомобиль в центре Сухуми
РПЦ играет большую роль в вопросе урегулирования ситуации в Абхазии - секретарь патриарха
Хаджимба: многие под погонами принимают наркотики
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Вице-премьер-министр Украины встретился с Премьер-министром Грузии
Грузия набирает популярность среди иностранных учащихся
Президент Грузии отправился в Польшу
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна