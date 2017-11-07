Каха Каладзе остался недоволен состоянием подземных переходов Тбилиси

07.11.2017 21:46 Избранный мэр Тбилиси Каха Каладзе посетил подземные переходы в столице и остался ими очень недоволен. Как и в случае с «желтыми автобусами», Каладзе заявил, что ситуация в подземных переходах «не выдерживает критики». Пройдя по подземному переходу под площадью Героев, Каладзе заявил, что из-за сильного запаха там не обойтись без маски на лице.



Он обратился к руководству компании «Тбилсервис», которая занимается уборкой столицы, и распорядился, чтобы сегодня же подземные переходы начали мыть, а также упорядочили ситуацию с электропроводкой и освещением, сообщает агентство «Новости-Грузия».



Каладзе также выразил недовольство работой маршрутных такси и считает принципиально важным создание комфорта для пассажиров. «Это транспорт номер один, который перевозит больше всего пассажиров. Соответственно, очень принципиально создание комфорта для пассажиров. Когда летом в маршрутных такси не включают кондиционеры, - такого больше не будет. Пусть руководство компании выполняет свои обязательства», - сказал Каладзе журналистам.



На сегодняшний день в Тбилиси пассажиров обслуживают около 1,8 тысячи микроавтобусов. В Тбилиси за день маршрутными такси пользуются более 600 тысячи человек. Использование кондиционера в маршрутных такси остается злободневной темой уже много лет.



Компания «Тбилисский микроавтобус», владеющая парком городских маршруток, обязала водителей использовать кондиционеры в том случае, если температура воздуха повышается до 30 градусов. Однако многие пассажиры из года в год жалуются на то, что водители отказываются включать систему охлаждения, так как это связано с дополнительными расходами.















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